«Чего мне это стоило...»: Филипп Киркоров тайно захоронил прах матери в Москве

Артист снова простился с матерью. На этот раз уже в Москве, на Троекуровском кладбище.

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Филипп Киркоров во второй раз простился с мамой, умершей в 1994 году. Он повторно похоронил родительницу — на этот раз на Троекуровском кладбище.

Артист перевез в Россию прах Виктории Марковны из Болгарии. Он бросил все свои ресурсы, чтобы осуществить задуманное.

«Вы бы знали, чего мне стоило перевести урны с прахом из Болгарии, учитывая сегодняшнюю политическую ситуацию, санкции. Я год занимался этим вопросом! Но очень рад, что теперь мама и бабушка не на чужбине, а на родине, в России, где их всегда смогу навестить, поклониться, принести цветы», — поделился Киркоров с корреспондентом издания Metro. А еще Филипп Бедросович развеял миф о том, что он не смог присутствовать на похоронах матери в Софии. СМИ писали, что якобы артист тогда был на гастролях в Израиле вместе с Аллой Пугачевой. Киркоров утверждает, что он все же успел проститься с мамой. И вот сегодня состоялась еще одна церемония. «День-то какой сегодня замечательный, светлый, какими были мама и бабушка», — отметил поп-король российской эстрады.

А недавно со своим отцом попрощалась певица Максим. После похорон артистке даже понадобилась госпитализация. Сегодня ее директор рассказала, как певица себя чувствует.