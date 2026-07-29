Самойлова ответила на критику откровенных образов фразой «у меня есть и похуже»

Российская блогерша и бизнесвумен Оксана Самойлова ответила на критику откровенных нарядов фразой «у меня есть и похуже». Мыслями на данную тему она поделилась в шоу «Вопрос ребром».

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Одна из зрительниц обратила внимание знаменитости на то, что в последнее время она начала вызывающе одеваться, и напомнила ей о негативной реакции общественности на платье, которое она надела на свое 38-летие. В связи с этим гостья шоу поинтересовалась у нее, не боится ли она бойкота со стороны фанатов.

Бывшая жена рэпера Джигана, в свою очередь, заявила, что ее с самого начала ненавидят за откровенные образы.

«Надо начать с того, что я примерно всегда так одеваюсь. Хейт по поводу моих образов присутствовал всегда, и я к нему за 17 лет привыкла. Ну и мне мое платье не показалось откровенным, у меня есть наряды и похуже», — объяснила инфлюэнсерша.

В январе новый стиль Самойловой после развода с Джиганом подвергся критике в сети.