Юлия Меньшова отмечает первый день рождения без мамы: «Очень странное чувство»

Юлия Меньшова показала теплое семейное фото с родителями. В честь своего дня рождения она обратилась к ним обоим.

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Юлия Меньшова сегодня празднует свое 57-летие. Для известной ведущей этот день рождения — первый день рождения без матери. Напомним, Вера Алентова скончалась 25 декабря прошлого года. Ей стало плохо после того, как она простилась с умершим коллегой Анатолием Лобоцким. Спасти звезду драмы «Москва слезам не верит» врачам не удалось.

Сегодня Меньшова опубликовала пост, посвященный не себе, а именно родителям.

«Сегодня у меня день рождения. Особенный. Впервые без папы и без мамы. Это очень странное чувство. Но мне спокойно. Они живы в нашей памяти, в своих делах, которые все еще важны для многих людей... Спасибо вам, мои дорогие, за то, что я появилась на этот свет. И за все, что вы хотели и смогли мне дать», — написала Юлия.

Ведущая поделилась теплым архивным кадром, на котором была запечатлена вся семья — маленькая Юля и молодые и красивые Вера Алентова и Владимир Меньшов.

«Юлечка! С днем рождения! Чудесная девочка получилась у твоих родителей! Просто будь здорова всегда!» — поздравила Меньшову Лолита Милявская. «Как я люблю эту фотографию!», — написала Екатерина Стриженова.

Она также передала привет от мужа — Александр Стриженов и Юлия учились на одном курсе.

Поклонники тоже были тронуты до глубины души словами именинницы: «Аж дыхание перехватило от ваших слов!», «Родители прекрасно вас воспитали».