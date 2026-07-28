Бывшая жена Константина Ивлева впервые рассказала о причинах развода

Бывшая жена повара и телеведущего Константина Ивлева Валерия впервые высказалась о причине развода. Экс-супруги дали совместное интервью Лауре Джугелии для ее канала Fametime, где раскрыли подробности разрыва и признались, что снова сошлись.

Оказалось, что причина проблем крылась в быту, а именно в бесконечном ремонте. Супруги не смогли справиться с эмоциями и стали выплескивать все, что накопилось за четыре года брака. Ругань привела к расставанию — у Валерии в один момент окончательно лопнуло терпение.

«Инициатором развода была я. В какой-то момент я поняла, что мы заходим в тупик и контролировать эмоции очень сложно — и мне, и шефу — поэтому решили, что надо разъехаться», — заявила она.

Ивлевы расстались летом 2025 года. До декабря они проверяли чувства друг друга и даже пытались строить другие отношения, однако после Нового года все же поняли, что не могут жить раздельно. Сам праздник они встречали вместе — это помогло экс-супругам сойтись.

«У нас произошло то чудо, о котором многие мечтают, когда расходятся. Мы просто-напросто приняли решение сойтись, дать друг другу шансы, и не потерять то, что есть, а наоборот приумножить», — поделился Ивлев.

Большую роль в воссоединении сыграла маленькая дочь Ивлевых, Ника. Валерия также отметила, что серьезно переживала и набрала 11 килограммов от стресса, а моления дочки простить папу разрывали ей сердце.