Обет безбрачия, любовница, болезнь: судьба Виктора Мережко

По сценариям Виктора Мережко сняли 50 фильмов. Режиссер дружил со многими деятелями культуры, однако на прощание с ним почти никто из них не пришел. Сегодня знаменитому драматургу могло бы исполниться 89 лет — Starhit вспомнил историю его жизни в этот день.

Карьера

Виктор Мережко появился на свет 28 июля 1937 года в бывшей немецкой колонии Ольгенфельд в многодетной семье заведующего сепараторным пунктом по перегонке молока. После войны Ростовскую область настиг голод — Мережко пришлось часто переезжать, пока сестра мамы не выделила родственникам домик под Черкассами.

Виктор с малых лет полюбил кино, однако после школы выбирал приземленные профессии. Сперва он устроился рубщиком леса, после уехал на заработки в Архангельск, а через год поступил в Львовский полиграфический институт на технологический факультет. После получения диплома Мережко пришел в издательство «Молот» в Ростове-на-Дону и увлекся сценарным делом. Родители расстроились, когда узнали, что сын подал документы во ВГИК.

Впрочем, сам Виктор не сомневался в своем успехе и не прогадал — короткометражку «Зареченские женихи» с Евгением Леоновым в главной роли сняли, когда сценарист учился еще на втором курсе. Родители после просмотра фильма прослезились, когда увидели в титрах имя сына.

Продвигаться вперед помогал не только талант, но и самоуверенность. На первом курсе Мережко прорвался на празднование Нового года в Дом кино, изрядно выпил, а после заявил Герасимову, Чухраю и Бондарчуку, что стоит запомнить его фамилию, ведь он станет известным. В итоге Герасимов «послал» наглеца.

В некотором роде ситуация повторилась, когда Мережко встретил будущую жену: Кристина ждала его в Ростове, а студент выпросил у редакции «Советского экрана» оплачиваемую командировку. Парню доверили взять интервью у Михаила Шолохова, но все закончилось короткой беседой у отеля, где легендарный писатель отправил Виктора по известному адресу.

Московские киностудии не спешили брать Мережко на работу, однако он не отчаивался и шел к своей цели маленькими шагами. Он стал соавтором двух короткометражных фильмов Виктора Греся, а первый успех получил после того, как Виталий Мельников экранизировал его сценарий «Здравствуй и прощай».

При этом сам Виктор Иванович отмечал, что известность в киноиндустрии пришла к нему позднее — после фильма Григория Чухрая «Трясина». На этих съемках сценарист подружился с Нонной Мордюковой, которой пообещал написать комедию — так родилась картина «Родня». Главную героиню произведения Мережко списал с тещи и сестры матери.

«Евдокия Трофимовна родом из Ростова-на-Дону. Сильная, волевая женщина, всю жизнь любила одного мужчину — отца своей дочери Тамары. Тот был летчиком и, как это бывает у военных, встретил в армии другую, дочку генерала. Оставил семью, женился и уехал в Москву. И когда теща приезжала к нам погостить, часто гуляла по улочкам у театра "Ромэн" в надежде случайно встретить бывшего мужа. До нее дошли слухи, что он осел в том районе», — делился сценарист.

Фильм снял Никита Михалков, который тогда же попросил Мережко написать сценарий для Романа Балаяна. Так появились «Полеты во сне и наяву».

Мережко стал автором сценариев к фильму «Одинокая женщина желает познакомиться», притче «Курочка Ряба», сериалам «Крот» и «Сонька Золотая ручка», который сам же экранизировал. Кроме того, на его счету мультфильмы «Василиса Прекрасная» и «Приключения пингвиненка Лоло».

Личная жизнь и обет безбрачия

В личной жизни артиста также все складывалось идеально. Еще во время работы в «Молоте» он влюбился в 16-летнюю Тамару Захарову — девушка была младше сценариста на 10 лет. Кроме того, ее родители могли похвастаться хорошим достатком. Оценив свои силы, Виктор отправился в Москву учиться, чтобы стать более достойным кандидатом на руку Тамары.

«Вернулся же в Ростов только после второго курса и сразу с поезда поехал именно к Тамарочке домой. Она страшно обрадовалась. Потом мы два дня гуляли по городу, сидели в кафешках и разговаривали, разговаривали… На третий день я пошел знакомиться с ее родителями. Сделал предложение, на которое они дали согласие. Через три месяца мы в Ростове сыграли свадьбу», — делился сценарист.

У пары родились дочь Мария и сын Иван. До середины 90-х семья наслаждалась безмятежным счастьем, однако после у Тамары обнаружили рак — женщина скончалась от недуга за пару лет. Сценарист был оглушен горем и пообещал, что больше не вступит в брак. Однако от романов он полностью не отказался.

«Была одна молодая особа, к которой у меня возникли чувства. Когда дети поняли, что это может вылиться во что-то серьезное, они подошли ко мне и напомнили о том самом обещании. Я сразу же им сказал, что разорву новые отношения. Честно признаюсь, не жалею об этом», — делился он.

Болезнь и смерть

Об ухудшении здоровья сценариста стали говорит еще в 2017 году, когда Мережко перенес инсульт, однако тот выполнял все необходимые упражнения и вернулся к активной жизни. Дочь сценариста рассказывала, что последние пару лет ее отец провел в Петербурге, где познакомился с женщиной — они часто посещали выставки и рестораны.

Виктор Иванович скончался 30 января 2022 года. Сценарист почувствовал себя плохо, однако отказывался ехать в клинику, несмотря на возможное заражение коронавирусом. До больницы он добрался, когда легкие были поражены уже на 90%. За неделю ситуацию удалось улучшить, но у артиста отказала нога. Врачи провели операцию под полным наркозом, однако после Мережко стал угасать и вскоре ушел из жизни.

По словам Марии, на прощании с ее отцом почти не было знаменитостей. Почтить память пришли Людмила Зайцева, Никас Сафронов, продюсер Дмитрий Антонов и Борис Галкин, а на поминках в Доме кино коллег, ранее гостивших у режиссера, не оказалось. По мнению дочери, пренебрежение началось еще раньше, когда сценарист перенес инсульт.

При этом Мережко много обсуждали на телешоу. Например, в феврале 2022 года в программе «Звезды сошлись» на НТВ. Тогда в студии появилась женщина, назвавшая себя его любовницей. Анастасия Булгакова в красках описывала интимные моменты отношений и заявляла, что их связывала только физиология. В ответ на это откровение Мария Мережко отметила, что своих романтических побед от близких папа не скрывал, но о психологе говорил как о навязчивой даме, которая просила прорекламировать свои книги.