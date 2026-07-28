Сергей Жуков высказался об уходе со сцены

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков заявил, что не планирует уходить со сцены и в качестве примера привел 83-летнего британского рок-музыканта, солиста The Rolling Stones Мика Джаггера. Об этом сообщает «Пятый канал».

Жуков побеседовал с «Пятым каналом» во время концерта «30 нам уже!» в рамках юбилейного тура. В концерте принял участие бывший участник «Руки вверх!» Алексей Потехин.

«Невозможно отказаться от того, что внутри тебя. Я смотрю на Мика Джаггера, например, который в 70 с лишним или в 80, я уж не знаю, сколько бедному парню… зажигает так, что у меня даже ноги болят, когда я смотрю, как он прыгает», - заявил Жуков.

По словам 50-летнего певца, после этого он думает, что ему самому «всего ничего» лет и он «тоже хочет так».