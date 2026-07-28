Стало известно, где находится певица МакSим после экстренной госпитализации

Певица МакSим на днях столкнулась с большим горем, артистка потеряла отца. Папа исполнительницы хита "Трудный возраст" умер от рака, ему было 65 лет.

На похоронах родного человека Марина Абросимова (настоящее имя артистки) была убита горем. На отпевании в церки она тихонько плакала, но еще держалась, у могилы отца певица уже не могла устоять на ногах, она обнимала брата, ссутулившись от горя.

Позже стало известно, что артистку госпитализировали. По слухам, МакSим приняла слишком много успокоительных препаратов. Певица отменила все концерты на ближайшие даты, и пока не делает новых заявлений о возвращении к гастролям.

Директор исполнительницы Яна Богушевская в беседе с "Абзацем" рассказала, как себя чувствует и где находится МакSим.

"Госпитализация носила кратковременный характер, артист уже выписана и отдыхает на даче, чувствует себя хорошо", — заявила Богушевская.

Других подробностей о самочувствии Абросимовой ее директор раскрывать не стала. Из-за этого поклонники артистки беспокоятся, что ситуация снова сложнее, чем доносят до публики. Многие еще помнят, как пять лет назад вся страна молилась за певицу, когда она была в коме.