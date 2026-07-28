Роза Сябитова заявила, что певцу Филиппу Киркорову нужна сожительница, а не жена

© Вечерняя Москва

Певцу Филиппу Киркорову не стоит вступать в новый брак.

Такое мнение высказала ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова.

— Я считаю, что в этом возрасте (вступать в брак) — лишние проблемы себе наживать, а наследники в первую очередь. У него двое детей. Зачем делить, зачем по судам ходить, — сказала сваха.

По мнению Сябитовой, артисту больше подойдет формат сожительства, чем официальный брак. Она считает, что это позволит избежать возможных споров, связанных с наследством.

Сваха также рассказала в разговоре с NEWS.ru, что уже давала Киркорову такой совет, когда они вместе участвовали в одном из телевизионных шоу.

Сама Сябитова не пытается найти любовь. По словам артистки, сейчас все свои силы она отдает работе и общению с внуками. Она отметила, что ей «элементарно жалко» расходовать свою энергию на возможного жениха, поэтому лучше она потратит ее на внуков.

Ранее Роза Сябитова поделилась, что некоторые люди жалеют ее из-за одиночества. По словам знаменитости, публику беспокоит то, что у нее нет возлюбленного «на старости лет». Она отметила, что ее образ жизни — «не наказание, а долгожданная передышка, чтобы жить для себя».