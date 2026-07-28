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Стало известно о состоянии МакSим после госпитализации

Газета.Ru

Певица МакSим (Марина Абросимова) выписана из больницы, куда попала из-за кончины отца. Об этом сообщила «Абзацу» PR‑менеджер Яна Богушевская.

Стало известно о состоянии МакSим после госпитализации
© Газета.Ru

По словам представительницы артистки, госпитализация была недолгой. Состояние певицы стабилизировалось, она чувствует себя хорошо.

МакSим экстренно госпитализировали 24 июля на фоне тяжелых переживаний. Из‑за состояния здоровья врачи запретили певице летать и выступать, пока ее самочувствие не придет в норму. Поэтому она не смогла выйти на сцену 25 июля в Павлодаре на концерте ко Дню города, где ее заменила Светлана Лобода.

Позднее СМИ сообщали, что Абросимову могли госпитализировать из-за успокоительных препаратов. Telegram-канал Mash писал, что певица обратилась с жалобами на слабость и спутанность сознания.

Отца артистки Сергея Абросимова не стало 19 июля. В течение 14 лет он боролся с раком.

Летом 2021 года МакSим госпитализировали с пневмонией. Затем ее ввели в искусственную кому, в которой певица пробыла в общей сложности два месяца. За это время она пережила сепсис и две остановки сердца.