Александр Розенбаум передал технические средства для борьбы с БПЛА

Народный артист России Александр Розенбаум передал специальные технические средства для борьбы с беспилотными летательными аппаратами военнослужащим 33-й бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии в Санкт-Петербурге. Сейчас мужчины находятся в зоне проведения специальной военной операции.

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Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— От имени личного состава командующий Северо-Западным округом Росгвардии Герой России генерал-полковник Сергей Бураков поблагодарил Александра Розенбаума за помощь в техническом оснащении подразделений округа, участвующих в спецоперации, — отметили в пресс-службе Росгвардии.

Розенбаум вместе с генералом-полковником осмотрел подаренную технику. Военнослужащие также показали музыканту ранее сбитые ими украинские беспилотные летательные аппараты, передает «Петербургский дневник».

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