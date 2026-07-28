У Ларисы Долиной вновь проблемы с законом: за певицу взялись приставы

70-летняя исполнительница вовремя не оплатила штрафы ГИБДД. За дело взялись приставы.

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У известной российской певицы Ларисы Долиной возникли неприятности с дорожными штрафами. Судебные приставы завели на артистку два дела, чтобы принудительно взыскать скопившиеся долги перед ГИБДД. Об этом стало известно журналистам ТАСС, которые изучили официальные судебные документы.

По данным портала, дела против 70-летней исполнительницы открыли совсем недавно — 22 и 27 июля. Поводом стали постановления московского центра фиксации нарушений ПДД. Проще говоря, машина певицы где-то попалась на камеру, а штрафы вовремя оплачены не были. Суммы при этом совсем небольшие. Например, по одному из этих производств Долина задолжала всего 750 рублей.

Сама артистка данные проблемы пока никак не комментировала. Сейчас у нее другие приятные хлопоты. Ранее Лариса Долина делилась с прессой радостной новостью — после всей неприятной шумихи с квартирой в Хамовниках она переехала в новое жилье. По словам певицы, это роскошный подарок от близких друзей. Кто именно сделал ей столь щедрый презент, до сих пор остается загадкой.