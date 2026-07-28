Жена Сергея Жигунова рассказала о трагедии в судьбе актера

Жена Сергея Жигунова Виктория рассказала о трагедии в жизни актера. Как сообщает Starhit, оказалось, что в возрасте 16 лет у него умерла первая любовь.

Женщина опубликовала кадры, на которых 63-летний артист задумчиво смотрит в камеру, а его глаза наполнены слезами. В видео нет слов, однако видно, что Жигунову крайне тяжело.

«Это был рассказ мужа о его первой любви. Им было по 16 лет, ее родители были против. Она погибла. К сожалению, настройки камеры не позволили записать в нормальном режиме, а звук не записался совсем. Повторять эту глубоко личную историю он отказался», — пояснила Виктория Жигунова.

Подписчики выразили сочувствие артисту и отметили, что он передал свои эмоции без слов. Некоторые задались вопросом, как смогли жить родители девушки после ее гибели.