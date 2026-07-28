Возлюбленная Никиты Преснякова рассказала, как едва не сошла с ума, потеряв сына

Возлюбленная Никиты Преснякова Карина Филимонова рассказала о пугающем происшествии с её маленьким сыном Лукой. Ребёнок неожиданно исчез из своей комнаты, из-за чего молодая мама устроила настоящие поиски.

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Как призналась Филимонова в личном блоге, она спокойно смотрела сериал, будучи уверенной, что сын уже заснул. Однако материнское чутьё заставило её проверить детскую. Кровать мальчика оказалась пустой.

Карина в панике начала искать ребёнка по всему дому. Она обошла все этажи, заглянула в шкафы и каждый угол, постоянно зовя сына, но в ответ была тишина.

«Ребята, просто не передать словами, какой ужас я испытала», — призналась блогер.

В итоге Филимонова решила проверить записи с домашней камеры видеонаблюдения. Именно это помогло разгадать загадочное исчезновение: оказалось, что Лука никуда не уходил и всё это время находился совсем рядом с кроватью. Мальчик тихо спрятался в ящике для игрушек.

Ранее Возлюбленная Никиты Преснякова показала селфи с музыкантом и маленьким сыном из похода.