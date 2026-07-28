Панические атаки Пугачевой и сдающие нервы Галкина*: как живет звездная семья

Разница в возрасте между Аллой Пугачевой и ее супругом Максимом Галкиным* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) становится все заметнее — юморист все больше похож на сиделку. Life.ru рассказал, как сейчас живет бежавшая из России звездная семья.

Хромающая Пугачева и нервный Галкин*

На прошедшем на днях фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале Пугачева появилась с тростью. Многие отметили, что артистка сдала: она постоянно смотрела под ноги, сильно хромала и с трудом говорила.

«Я четыре месяца была обездвижена, потому что упала, сломала ногу и тазобедренный сустав. Честно говоря, не думала, что я вообще встану. У меня были панические атаки, мне было ужасно. Сейчас беру палочку только, когда много народу, для уверенности», — заявила артистка.

От фотографов не скрылось и то, что Пугачева недавно посещала пластических хирургов. На подбородке был заметен шрам — вероятно, после удаления импланта. Кроме того, изменился и нос артистки.

Галкин* сильно нервничал и пытался отвлечь людей от супруги: невпопад шутил, отгонял фотографов и при каждом удобном случае переходил на украинский язык. Однако казусы все равно случались — например, когда Пугачевой протянули цветы, она неловко потянулась за ними, однако Галкин* схватил их вперед.

Другая яркая ситуация произошла, когда к паре подошли украинские журналисты и спросили юмориста, собираются ли они выступить в Киеве. Галкин* растерялся.

«Странный вопрос. Вы же знаете, мы вас поддерживаем!», — в результате сказал Галкин*.

Пугачева, наоборот, восприняла вопрос с энтузиазмом и заявила, что они споют вместе, если их пригласят. Она хотела сказать что-то еще, но супруг увел ее прочь.

Падающие доходы Галкина*

После начала спецоперации пара уехала в Израиль, однако после начала конфликта с Палестиной супруги стали ездить по разным странам. Зимой Пугачева предпочитает находиться на Кипре, где у них пентхаус в новостройке, а лето проводит в Латвии.

По слухам, этим летом Пугачеву ждали в Таиланде — ее якобы пригласили выступить на двух масштабных шоу у побережья океана за 2 млн долларов. Однако ей пришлось отказаться.

Галкину* приходится работать за двоих. Недавно он публиковал свою афишу на ближайшие полгода. В августе у него юбилейный, посвященный 50-летию, тур по Латвии и Литве — девять выступлений. Средняя цена билетов составляет 65 евро, а вместимость залов около тысячи человек. Таким образом, весь тур принесет до 600 тысяч евро, однако юмористу достанется 15–30%, то есть примерно 100 тысяч в валюте, или 9 млн в рублях. На эти деньги ему придется содержать всю семью длительное время.

Осенью запланировано еще по одному концерту в Карловых Варах, Вене, Праге, Лимассоле и Кишиневе, но там билеты почти не продаются. Например, на ближайший, который пройдет 25 сентября в карловарском отеле «Термаль», продано от силы 5% билетов, причем самых дешевых.

Не исключено, что вскоре пара потеряет все имущество в России. Это следует из недавнего принятия Госдумой закона об аресте активов релокантов за действия против интересов России.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.