Жена Евгения Петросяна рассказала, что их дети несколько недель живут отдельно

Татьяна Брухунова рассказала, что её дети от Евгения Петросяна проводят лето отдельно от родителей. По словам супруги юмориста, Ваган и Матильда уже несколько недель находятся в Сочи, пока она и артист работают в Москве.

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О нынешнем местонахождении детей Брухунова упомянула в лично блоге. Она не уточнила, кто сейчас присматривает за наследниками, однако ранее признавалась, что из-за плотного рабочего графика не может постоянно находиться рядом с ними. По словам Татьяны, в семье давно работают няни-помощницы, которые помогают родителям заботиться о детях.

Брухунова также отмечала, что Евгений Петросян из-за возраста не может подолгу оставаться с Ваганом и Матильдой. При этом, судя по словам Татьяны, родители стараются уделять детям достаточно внимания.

Она добавила, что уже скоро вся семья отправится в большое совместное путешествие.

Ранее Татьяна Брухунова раскрыла, почему считает Евгения Петросяна идеальным мужчиной.