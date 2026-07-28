Певица Саша Савельева решила попробовать себя в новой профессии

Певица Саша Савельева начала проводить психологические консультации. О попытках артистки освоить новую профессию сообщает Telegram-канал «Звездач».

Артистка предлагает услуги психолога в рамках индивидуальных занятий в онлайн-формате. Стоимость одной встречи составляет 20 тысяч рублей, а длится она около 60 минут.

В работе певица использует сразу несколько подходов. В их числе терапия принятия и ответственности, когнитивно-поведенческая терапия, схема-терапия. Кроме того, применяются элементы телесной терапии и метафорические карты.

Ранее Савельева рассказала, что провела выходные в Петербурге. Она покаталась на катере по Неве и отдохнула в загородном комплексе с бассейном, оставшись под впечатлением от города.