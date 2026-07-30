Потап и Настя Каменских вызвали критику в Сети из-за шуток про Пугачеву и Галкина*

Украинский дуэт Потап и Настя Каменских вызвали критику в Сети из-за шуток про артистку Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина* со сцены фестиваля Лаймы Вайкуле в латвийской Юрмале.

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— Какой Максим* красивый, ему 50 лет, давайте поаплодируем Максу*. Алла Борисовна, Боже мой, как вы хорошо выглядите! Вы все больше становитесь похожи на Кристину Орбакайте! — пошутил Потап.

После он добавил, что российский телеведущий на данный момент «краш всей Сети». По словам зрителей фестиваля, Максим Галкин* тихо прокомментировал выпады артиста в беседе с супругой: «Что попало».

Комментаторы тоже не остались в восторге от шуток Потапа: «Жаль мне Аллу Борисовну, всю жизнь пропахала, потом зачем-то влезли в политику. И что вышло, то вышло, а ведь как была любима и уважаема».

В Сети также активно обсуждают видео с появления на публике Пугачевой и Галкина*. Многие считают, что Примадонна боится супруга. «Вечерняя Москва» попросила эксперта оценить ее поведение на свежих видео.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.