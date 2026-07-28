С Зеленской и без алкоголя: раскрыты условия выступлений Милохина за рубежом

Блогер Даня Милохин и его девушка Дарина Зеленская начали принимать заказы на проведение частных мероприятий за рубежом. Об этом рассказал Telegram-канал Shot.

По данным Shot, 24-летний блогер предлагает свои услуги в качестве ведущего, исполнителя собственных песен и танцора. Утверждается, что Милохин готов выступать в любой стране мира, за исключением России, где ему приходят повестки в военкомат.

По информации Telegram-канала, гонорар блогера за частное мероприятие составляет 50 тысяч долларов (около 3,9 миллиона рублей). Shot отмечает, что оплату он принимает исключительно в криптовалюте.

В программу выступлений Милохин также включает свою девушку, тиктокершу из Киева Дарину Зеленскую. Shot ознакомился с райдером блогера и выяснил, что Милохин запрашивает трехдневное проживание в стандартном номере отеля и оплату перелета для двоих. Алкоголя в его райдере нет.

Осенью 2022 года Милохин уехал из России в ОАЭ. Когда в сентябре 2023-го Милохин вернулся в РФ, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Минобороны призвать его в армию. Она заявила, что блогер «расстроил многих россиян русофобскими заявлениями», а служба в армии будет способствовать его патриотическому воспитанию. Вскоре блогер улетел в Дубай.