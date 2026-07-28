Улыбается, а в глазах застыла грусть: Орбакайте показала, что стало с покинувшим Россию Дени Байсаровым
Младший сын Кристины Орбакайте, Дени Байсаров, после отъезда семьи из России перестал вести соцсети. 28-летний внук Аллы Пугачевой всячески избегает публичности и дистанцировался от знаменитых родственников. Он строит карьеру, далекую от шоу-бизнеса.
О том, как живет Дени, можно узнать лишь из соцсетей Орбакайте. Время от времени Кристина делится информацией о сыне. Так, на днях певица с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией покинули Майами и отправились на каникулы в Европу. Они уже успели посетить Португалию и Грецию, а накануне прибыли в Монако. Там исполнительницу хита "Бровки домиком" ждал сын. Дени покинул Россию ради воссоединения с семьей.
Встречу Орбакайте сняла на видео. На кадрах Байсаров сидит на заднем сидении автомобиля рядом с сестрой.
Поклонники звездного семейства были рады увидеть Дени. Вот только многие сочли, что парень выглядит уставшим.
Отметим, что о личной жизни Дени Байсарова ничего не известно. Ему приписывали романы с девушками из влиятельных семей, но эта информация не получила официального подтверждения. Летом 2024 года журналисты выяснили, что внук Аллы Пугачевой пять раз нарушал ПДД на своем Mercedes-Benz GLE и попал на дорожные камеры Москвы. Из этого публика сделала вывод, что Дени продолжает жить в России, несмотря на то, что его родственники с материнской стороны покинула страну.