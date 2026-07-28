Орбакайте показала, что стало с покинувшим Россию Дени Байсаровым

Младший сын Кристины Орбакайте, Дени Байсаров, после отъезда семьи из России перестал вести соцсети. 28-летний внук Аллы Пугачевой всячески избегает публичности и дистанцировался от знаменитых родственников. Он строит карьеру, далекую от шоу-бизнеса.

О том, как живет Дени, можно узнать лишь из соцсетей Орбакайте. Время от времени Кристина делится информацией о сыне. Так, на днях певица с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией покинули Майами и отправились на каникулы в Европу. Они уже успели посетить Португалию и Грецию, а накануне прибыли в Монако. Там исполнительницу хита "Бровки домиком" ждал сын. Дени покинул Россию ради воссоединения с семьей.

Встречу Орбакайте сняла на видео. На кадрах Байсаров сидит на заднем сидении автомобиля рядом с сестрой.

"Мы едем дальше. И мы уже в Монако. Семья разрастается с каждым городом", — прокомментировала Кристина.

Поклонники звездного семейства были рады увидеть Дени. Вот только многие сочли, что парень выглядит уставшим.

"Улыбается, а в глазах застыла грусть"; "Какой печальный взгляд у Дени"; "Очень красивый сын у Кристины, но такой всегда грустный", — обсуждают пользователи Сети в тематических пабликах.

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Отметим, что о личной жизни Дени Байсарова ничего не известно. Ему приписывали романы с девушками из влиятельных семей, но эта информация не получила официального подтверждения. Летом 2024 года журналисты выяснили, что внук Аллы Пугачевой пять раз нарушал ПДД на своем Mercedes-Benz GLE и попал на дорожные камеры Москвы. Из этого публика сделала вывод, что Дени продолжает жить в России, несмотря на то, что его родственники с материнской стороны покинула страну.