Роза Сябитова рассказала, какая женщина подойдет Филиппу Киркорову

Певцу Филиппу Киркорова нужна женщина для совместного проживания, а не для брака. Как сообщает News.ru, об этом заявила телеведущая Роза Сябитова.

На премьерном показе романтической комедии «За любовь» у телесвахи спросили, какая пара нужна артисту. Сябитова рассказала, что участвовала с Киркоровым в одном из шоу и «ему все сказала».

«Я считаю, что у него и так все хорошо. Он уже не мальчик. Я считаю, что в этом возрасте — лишние проблемы себе наживать, а наследники в первую очередь. У него двое детей», — заявила телеведущая.

Телеведущая добавила, что в этой ситуации Киркорову не нужно ни с кем ничего делить и ходить по судам, а «сожительствовать — пожалуйста».

Напомним, что у Киркорова растут двое детей — 14-летние Алла Виктория и Мартин. Артист заявлял, что они появились на свет благодаря суррогатному материнству, а в их воспитании активно участвуют тетя Киркорова и близкая подруга Наталья.