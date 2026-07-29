Стала известна реакция Тома Круза на решение дочери сменить фамилию

Дочь Тома Круза и Кэти Холмс, 20-летняя Сури официально отказалась от фамилии знаменитого отца. Девушка теперь может носить имя Сури Ноэль — в качестве фамилии она выбрала второе имя своей матери.

Источник близкий к семье сообщил RadarOnline, что Том Круз болезненно воспринял решение дочери. По словам собеседника издания, актёр понимает, что Сури уже совершеннолетняя и вправе самостоятельно распоряжаться своей жизнью, однако исчезновение его фамилии из её официальных документов стало для него эмоциональным ударом.

«Он никогда не думал, что все зайдёт так далеко», — заявил источник.

По словам инсайдера, Круз по-прежнему сильно переживает за дочь и надеется, что в будущем им удастся восстановить отношения.

RadarOnline сообщает, что Сури зарегистрировалась для участия в выборах в Пенсильвании под именем Сури Ноэль. Поскольку в штате избиратели должны указывать свои официальные имена, это может свидетельствовать о том, что смена фамилии действительно была оформлена юридически.

Девушка уже использовала имя Ноэль. В частности, именно так её представили в программе выпускной церемонии нью-йоркской школы исполнительских искусств LaGuardia в июне 2024 года. Теперь Сури учится в Университете Карнеги — Меллон в Пенсильвании и ведет достаточно закрытый образ жизни.