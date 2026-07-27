Анастасия Волочкова показала необычный маникюр: «Искусство моего друга»

Анастасия Волочкова в личном блоге в запрещённой соцсети показала необычный маникюр — наращённый ноготь длиной около 10 сантиметров, напоминающий крылья бабочки и щедро украшенный россыпью роз и стразов.

«Искусство моего друга Сергея», — подписала кадр с эффектной работой Анастасия.

Балерина добавила, что Сергей — человек, который пришёл ей на помощь в сложной жизненной ситуации. «Серёженька, не могу забыть, как ты помог мне возвращаться из Германии после операции на костылях. И вообще, твоего добра», — поделилась танцовщица.

Ранее Анастасия Волочкова резко высказалась о молодёжи, которая, на её взгляд, считает брендовые сумки показателем успеха. Балерина назвала это «деградацией» и «самым тяжёлым случаем».

Кроме того, на днях Анастасия Волочкова в личном блоге показала посылку от Виктории Бони. Балерина рассказала, что экс‑участница «Дома‑2» передала ей набор косметики собственного бренда с запиской.

Особенно звезду тронуло письмо, написанное от руки. «Мне так трогательно было! Ты мне написала открытку — прям вот сама, своими руками. Вот просто писала», — не скрывала восхищения Анастасия.

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