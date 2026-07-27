Ведущий Первого канала выложил в Сеть откровенное фото

Ведущий ток-шоу на Первом канале «Пусть говорят» Дмитрий Борисов выложил в соцсети откровенное фото. Об этом сообщает «Лента.ру».

Фото 40-летний ведущий сделал из бассейна в подмосковном отеле. На снимке Борисов обнажен, а область таза прикрыта надувным фламинго.

«Прекрасное лето! Набираемся впечатлений, чтобы помнить каждое вчера и каждое сегодня. Ни один розовый фламинго не пострадал», — подписал фото Борисов.

© Соцсети

Как сообщает источник, подписчики телеведущего высоко оценили фотографию. Некоторые назвали снимок «совсем эротическим», а самого ведущего — крашем.

«Сначала подумал, это надувная кукла из секс-шопа, пока не приблизил», — написал один из комментаторов.

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