Раймонд Паулс объяснил, почему отменил концерт в Юрмале

Композитор Раймонд Паулс отменил концерт в латвийской Юрмале. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

Такое решение 90-летний Паулс принял из-за ухудшения здоровья. Концерт был запланирован на 3 августа.

«К сожалению, концерт пришлось отменить. Плохо чувствую себя, сейчас только лечусь дома», — сказал он.

При этом, ранее власти Латвии запретили восемь композиций Паулса для трансляции на радио. Сам композитор спокойно воспринял запрет и заявил, что «смотрит на это со стороны».

Раймонд Паулс — советский и латвийский композитор и пианист. Он также является автором музыки к песням Аллы Пугачевой, Ларисы Долиной и Лаймы Вайкуле.