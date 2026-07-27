Ирину Шейк заметили в ресторане с бывшим парнем Кендалл Дженнер

В Нью-Йорке 40‑летнюю модель и актрису Ирину Шейк заметили в ресторане вместе с 29‑летним баскетболистом Девином Букером, который ранее встречался с американской моделью Кендалл Дженнер. Об этом сообщает Super.ru.

Отмечается, что Шейк и Букер отдыхали в одном из ресторанов Хэмптонса. Сама модель пока никак не прокомментировала новость о романе с баскетболистом.

Напомним, что Шейк долгое время встречалась с футболистом Криштиану Роналду, а позже с актером Брэдли Купером. Девять лет назад она родила от актера дочь Лею.

Ранее Шейк снялась в пиджаке на голое тело для рекламы.