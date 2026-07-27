Украинцы захейтили Потапа и Настю Каменских после фестиваля в Юрмале

Эпатажное возвращение Алексея Потапенко (Потапа) и Насти Каменской на большую сцену в Юрмале вызвало радость у поклонников и волну хейта со стороны украинцев, пишет Telegram-канал Shot.

Журналисты отметили, что исполнители появились на закрытии фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala, которое состоялось в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале. Пара выбрала для мероприятия костюмы жениха и невесты.

Музыканты представили проверенные русскоязычные хиты — «Не пара», «У нас на районе», «У мамы», «Всё пучком», «Чумачечая весна».

По данным канала, именно выбор песен рассердил украинцев. Они оставили в постах пары сотни гневных комментариев, обвинили Потапа и Настю в том, что они испортили фестиваль, привели артистам в пример певицу Олю Полякову, которая исполнила песни на фестивале на украинском языке.

Также комментаторы раскритиковали исполнителей за неудачные, по их мнению, шутки в адрес певицы Аллы Пугачевой и ее семьи.