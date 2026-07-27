На родителей Жанны Фриске подали в суд соседи

Семья Жанны Фриске попала в беду. Соседи в доме по улице Новокосинской, где проживает сестра певицы Наталья с маленьким ребёнком, подали заявление в суд. Поводом для иска стала коммунальная авария - в феврале этого года в квартире Натальи на 12-м этаже прорвало батарею. В результате этого были залиты несколько квартир. Причем, исковое заявление подала жительница 7-го этажа, хотя ее квартира и пострадала меньше других.

- В момент аварии меня не было в квартире, последствия устраняли мои родители, — рассказывает Наталья Фриске.

— Вернувшись домой через месяц я обнаружила, что испорчена вся проводка, c февраля мы живём без света. — Вины я с себя не снимаю, эту батарею давно надо было менять, но мы с папой всё откладывали «на потом». Все расходы соседям на ремонт я готова оплатить. Соседка с десятого этажа отнеслась с пониманием к нашей проблеме, разрешив внести суммы на ремонт дробно, часть я уже отдала. Меньше всего пострадали жильцы с седьмого этажа, но они никак не могут определить, какую точно сумму я им должна за повреждённый фрагмент на балконе, где, по их же словам, ничего ценного не пострадало. Размер компенсации варьировался от 20 до 60 тысяч рублей.

Первое заседание уже состоялось в Перовском суде 20 июля. Следующее состоится только в сентябре - с целью, чтобы истица предоставила больше доказательств по своему иску.

- Но я не понимаю, почему это всё нельзя решить мирным путём?! - удивляется Наталья. - Сначала мы с ними пришли к пониманию, но потом они моё предложение отклонили. Я предложила, чтобы они за свой счёт сделали ремонт, а я по чекам всё оплачу, но этот вариант их тоже не устроил.

Отец Натальи Жанны Владимир Борисович Фриске тоже высказался по поводу скандала.

— Я предлагал соседке деньги, но она от них отказалась, решив обратиться в суд — Мы искренне не понимаем чего она от нас хочет, ущерб оценить толком не может, cуммы они с мужем варьируют бесконечно. Поэтому, если до конца месяца они не возьмут деньги, тогда я нанимаю адвоката и буду с ней общаться в правовом поле. Так я решил. Дочь с внучкой в обиду не дам.