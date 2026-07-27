Бизнес Рожкова из «Уральских пельменей» терпит убытки
Финансовые показатели строительной организации ООО «Стройстандарт», совладельцем которой является участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков, резко ухудшились, сообщает «Звездач».
Выручка компании, занимающейся возведением жилых и коммерческих объектов на протяжении более 20 лет, сократилась с 43 млн до 3,8 млн рублей. Прибыль за тот же период упала с 82 тыс. до 55 тыс. рублей, следует из отчетности организации.
Причины столь существенного снижения выручки и прибыли в открытых источниках не раскрываются. Рожков является совладельцем бизнеса, однако степень его участия в оперативном управлении компанией неизвестна.
Ранее Telegram-канал сообщил, что певец Леонид Агутин задолжал налоговой 25 тысяч рублей. ФНС выставила счет певцу из-за его компании ООО «Продюсерский центр Леонида Агутина». Фирма занимается творческой деятельностью и реализацией музыкальных проектов.
До этого стало известно, что режиссер Никита Михалков и актриса Юлия Пересильд полностью закрыли задолженность перед ФНС. Михалков задолжал по Единому налоговому счету 2,25 млн рублей, а Пересильд — 610 тысяч рублей.