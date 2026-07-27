70-летний Араз Агаларов появился на публике с 27-летней женой

70-летний бизнесмен Араз Агаларов появился на публике вместе с 27-летней супругой Алёной. Пара посетила международный музыкальный фестиваль Dream Fest, который проходил с 23 по 26 июля в Баку. Организатор мероприятия — сын предпринимателя — певец Эмин Агаларов.

Для светского выхода Алёна выбрала элегантное чёрное платье и дополнила образ драгоценными украшениями. Молодая супруга бизнесмена держалась рядом с ним, однако отдельно перед фотографами не позировала.

На фестивале Агаларов также встретился со своей бывшей женой Ириной. Экс-супруги, которые прожили в браке около 40 лет, вместе появились перед журналистами и фотографами.

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О новом браке бизнесмена стало известно в марте 2026 года. Ещё в феврале Алёна официально сменила фамилию Иванова на Агаларову. Супруги воспитывают двоих сыновей, однако подробности личной жизни предпочитают не раскрывать.

Известно, что Алёна занимается собственным бизнесом, связанным с производством и продажей домашнего текстиля.