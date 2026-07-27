«Психическое расстройство»: Дмитрий Колдун раскритиковал Дурова

Певец Дмитрий Колдун в беседе с Telegram-каналом «Звездач» на фестивале «Звезды Русского радио в Завидово» раскритиковал решение Павла Дурова сдавать биоматериал, чтобы помогать бесплодным парам обрести детей.

Артист заявил, что «это не альтруизм, а психическое отклонение». Он добавил, что у него самого есть семья и двое детей. По словам Колдуна, его полностью устраивают «и количество, и качество» наследников.

Ранее основатель Telegram сообщил, что сдал свой биоматериал в одну из зарубежных клиник для помощи тем, кто не может иметь детей. Это решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе, и теперь к дискуссии присоединились российские звезды.

Также Дуров сообщал о своем намерении завещать состояние всем своим биологическим детям, рожденным с помощью экстракорпорального оплодотворения. По его подсчетам, число таких детей превышает 100. Кроме того, Дуров определил несколько требований для женщин, которые надеются, что их дети смогут претендовать на его состояние в будущем. Так, они должны быть незамужними и не старше 37 лет.