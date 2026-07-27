Елену Ваенгу лишили VIP‑мест на концерте «Ленинграда»

Сотни слушателей концерта группы «Ленинград» в Пскове лишили оплаченных VIP-мест. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, более чем у 150 зрителей, среди которых оказалась певица Елена Ваенга, без предупреждения сменился вариант размещения на более дешевый. Покупатели билетов SuperVIP, которые включали шатер со столиками, едой и напитками за 55 тысяч рублей, в итоге оказались в категории за 15 тысяч.

Ваенга с друзьями также оказалась в этой ситуации: их разместили в другой зоне, поэтому были недовольны несоответствием купленных билетов реальным условиям. Всего, по подсчетам самих зрителей, они потратили на билеты от 200 до 500 тысяч. В итоге организаторы согласились вернуть зрителям деньги, назвав требования безопасности главной причиной отмены SuperVIP.

В социальных сетях представители «Ленинграда» заявили, что ответственность за произошедшее несут организаторы, а самим музыкантам до сих пор не выплатили гонорар.

Ранее сообщалось, что «Ленинград» письменно обяжут соблюдать законы РФ. По информации издания, гарантийное письмо будет включать в себя обещание со стороны участников музыкального коллектива не нарушать действующее законодательство.