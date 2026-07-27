Иосиф Пригожин в эфире НСН назвал рэп чужим жанром для российской культуры. Песня «Матушка-Земля» взорвала весь мир, так как стала символом единения, при этом чуждые российской культуре элементы продолжают завлекать молодежь, рассказал НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Литва будет требовать от въезжающих в страну для публичных выступлений в сферах образования, культуры и спорта россиян ставить подпись под документом с осуждением действий РФ на Украине, сообщил агентству BNS литовский МИД. За отказ подписать документ в балтийскую республику не впустят. Пригожин уверен, что России сейчас нужно сосредоточиться на себе и своем искусстве.

«Нельзя винить в своих проблемах чужих, нам нужно самим разобраться, начать с себя. Сила искусства – это продвигать идеи. У нас был кинематограф, мы продвигали свои идеи, мы везде были, сейчас мы не насаждаем так свою культуру. За последние двадцать лет у нас все поменялось, например, рэп какое отношение к нашей культуре имел? А мы поддерживали, платили за это, до конца все не понимали. Песня «Матушка-Земля» взорвала весь мир. Это говорит о том, что это сила искусства. Это русскоговорящая песня пришлась ко времени, она стала звучать везде, это единение. Такие инструменты работают, это можно назвать мягкой силой. А у нас рэп, наращенные части тела, губы наращенные, пародия на каких-то других людей. Чуждая культура заняла огромное место и пространство среди нашей молодежи. И мы получили то, что мы получили», - отметил он.

Ранее исполнительница хита «Матушка Земля» Татьяна Куртукова в одном из шоу заявила, что после отказа покупать песню у музыканта Юрия Лозы столкнулась с оскорбительными высказываниями с его стороны и принижением значимости ее творчества.