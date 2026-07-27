Пригожин назвал Литву незначительным рынком для артистов

Иосиф Пригожин заявил НСН, что современная молодежь в Литве и Латвии уже не так активно слушает русскую музыку. Литва – это незначительный рынок для российских артистов, так как современная молодежь там слушает уже другую музыку, рассказал НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Литва будет требовать от въезжающих в страну для публичных выступлений в сферах образования, культуры и спорта россиян ставить подпись под документом с осуждением действий РФ на Украине, сообщил агентству BNS литовский МИД. За отказ подписать документ в балтийскую республику не впустят. Пригожин назвал это репрессиями, которые исходят от политиков, а не от обычных людей.

«Каждый пытается защищать свои интересы по-своему. Если не работают одни инструменты, они используют другие. Если камин горит, кто-то туда подбрасывает дрова. Если есть пожар, кто-то в этом пожаре заинтересован. Я в Литве не был лет пятнадцать, но у нас никогда не было враждебного отношения к Литве, Латвии и так далее. Есть отношения к политикам, которые используют народ как инструмент для борьбы. Когда в 2014 году Валерия попала во все черные списки в Латвии, нас это всех шокировало. Люди у нас в стране разные живут, но их априори обвиняют во всех грехах, все подвергаются репрессиям. Даже подвергаются те, кто не живут в России, но говорят на русском языке. А с языком зачем бороться? Это в целом враждебные высказывания по национальному признаку», - отметил он.

При этом Пригожин уверен, что эти ограничения не затронут большое количество артистов.

«Литва – это небольшой рынок, он никак не влияет. Выступит один артист, два… У нас такая страна, что с одного конца вернулся, а уже год прошел. Мы сейчас поехали в тур на Дальний Восток, мы не смогли его весь объездить, просто времени не хватает. Новая молодежь не только в Литве, Латвии выросла на другой музыке, они уже иначе устроены. В Грузии, Азербайджане молодые люди все меньше говорят по-русски, или вообще не говорят», - добавил собеседник НСН.

МИД Литвы ранее уже предложил ряд ограничений в отношении граждан России и Белоруссии. Среди них был запрет на покупку недвижимости вблизи стратегических объектов и ограничение въезда для тех, кто не осуждает украинский конфликт.