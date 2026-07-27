Солистки группы Serebro рассказали о желании стать мамами

На фестивале «Звезды Русского радио в Завидово» солистки группы Serebro рассказали, планируют ли становиться матерями на пике карьеры, передает «Звездач».

Айгуль Валиулина сразу ответила утвердительно и призналась, что хотела бы иметь нескольких детей. Певица заявила, что готова к двум родам и при этом намерена продолжать работать.

Она считает, что ребенок не мешает творчеству, если правильно организовать время и совмещать воспитание с музыкальной деятельностью. Другие участницы коллектива стремления коллеги пока не разделяют.

Ранее экс-участница Serebro Ольга Серябкина появилась на публике в черном полупрозрачном комбинезоне из кружева с глубоким декольте. К образу 41-летняя певица подобрала пояс от Chanel и туфли на высоком каблуке. Артистке сделали укладку и вечерний макияж. Фотографией в новом наряде Серябкина поделилась в соцсетях.

Артистка вышла замуж за бывшего сотрудника лейбла MALFA Георгия Начкебия в 2020 году. В ноябре 2021-го певица родила сына Луку. В соцсетях артистка рассказывала, что супруг присутствовал на родах и первым взял ребенка на руки.