Лазарева* заявила, что Шац** изменил ей на съемках программы «Хорошие шутки»

Телеведущая Татьяна Лазарева* заявила, что бывший супруг, юморист Михаил Шац**, изменил ей во время совместной работы над программой «Хорошие шутки». Об этом она рассказала в интервью журналистке Ирине Шихман**.

По словам Лазаревой*, она не понимает, почему Шац** решил публично рассказать об одном из случаев неверности в своем стендап-концерте. Как отметила Шихман**, сам юморист считает подобные откровения своего рода терапией.

— За все предыдущие случаи мы, значит, терапию не проводим? Ну так и зря, кстати. Расскажи. А вот это — на съемках «Хороших шуток»? Как было больно и страшно, — заявила телеведущая.

Лазарева* также призналась, что восприняла произошедшее как предательство не только их отношений, но и многолетней дружбы.

Ранее Михаил Шац** рассказал, что значительная часть русских эмигрантов, сомневавшихся в своем решении уехать, уже вернулась на родину. По его словам, за границей остались в основном те, для кого переезд был принципиальным решением.

*Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ, внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

**Признаны иностранными агентами на территории России по решению Министерства юстиции РФ.