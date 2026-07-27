«Никаких взлетов»: Брежневой предрекли крах карьеры

Неудачный эксперимент со сменой сценического образа может похоронить карьеру певицы Веры Брежневой (настоящая фамилия — Галушка). Об этом заявил News.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

Ранее Вера Брежнева пыталась развивать себя под именем Vira, отказывала в корпоративах россиянам, соглашалась выступать только на украинском языке и подчеркивала свою антироссийскую позицию. Однако сейчас ее команда ведет переговоры на русском, и певица согласилась исполнять свои прежние хиты. При этом, по данным СМИ, ее главной целью стали корпоративы в Казахстане.

Комментируя информацию о том, что Брежнева вновь готова выступать с песнями на русском языке, продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко отметил, что обычно смена образа вредит карьере артиста.

«Брежнева, имея принципиальную антироссийскую позицию, думала, что она уже бренд. По ее мнению, что бы она ни делала, поклонники пойдут за ней. Однако они хотят именно Веру Брежневу, ее песни, благодаря которым та стала известной. Фанатам не нужен новый материал. Брежнева поняла, что ребрендинг не работает», — заметил он.

По словам продюсера, сжигая мосты с Россией, артистка не учла, что получала деньги именно от русскоязычной публики.

«И теперь, я думаю, с провалившимся новым брендом и старым образом Веры Брежневой, которая сама отказалась от своей публики, она вряд ли уже сможет восстановиться. Никаких взлетов ей не светит», — подытожил Павел Рудченко.

Напомним, что Вера Брежнева уехала из России вместе с композитором Константном Меладзе после начала спецоперации на Украине. В феврале 2023 года знаменитости выставили на продажу свой особняк в Подмосковье. В октябре того же года певица призналась, что развелась с мужем.