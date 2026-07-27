Бородина захотела купить дом в лесу

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что хотела бы купить домик в лесу. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Блогер отметила, что у нее и ее супруга Николая Сердюкова есть дом, однако она бы хотела, чтобы он находился «прям в лесу», желательно с речкой рядом, переделанный полностью под себя.

«И приезжать туда на пару дней, чтобы побыть в тишине. Кайф, надеюсь мечта сбудется», — поделилась Бородина.

Напомним, что Бородина вышла замуж за Сердюкова в начале июня. Позже стало известно, что супруги отправились в путешествие по Европе: они посетили Францию, Италию и Турцию. По оценкам СМИ, на отпуск пара потратила более 5 млн рублей.