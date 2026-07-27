Певец Jony страдает от одиночества

Певец Jony (Джахид Гусейнли) страдает от одиночества, несмотря на толпы поклонниц. Как сообщает Stahit, артист признался, что никак не может найти любовь всей своей жизни.

Артист неоднократно рассказывал, что его главная мечта — обзавестись большой семьей и воспитать много детей. В одном интервью он даже обмолвился, что хотел бы семерых наследников. Гусейнли считает себя готовым к такому шагу, однако идеальная невеста еще не нашлась.

«На самом деле я часто чувствую себя одиноким. Но это нормально. Когда Всевышний создавал первого человека, он создал рядом с ним не друга, не маму, не отца, не животное — он создал женщину. Человеку нужен человек. Поэтому, конечно, хочется иметь рядом родственную душу. Чтобы резко вырваться куда-то в путешествие, делиться впечатлениями, эмоциями. Зачастую мне не с кем даже обмолвиться о личном», — сказал он на фестивале в родном Баку.

Jony скрывает свою личную жизнь, но СМИ и фанаты приписывали ему романы с разными девушками. Например, с Валей Карнавал, Сабиной Хайровой. Впрочем, вся эта информация так и оставалась на уровне слухов. При этом артист заявлял, что если влюбится по-настоящему, то не станет скрывать это от фанатов и открыто представит свою избранницу.