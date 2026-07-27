Эксперт оценила шансы Варум сохранить элитное жилье в США

Певица Анжелика Варум систематически допускает просрочки по оплате жилищно-коммунальных услуг за свой таунхаус в американском штате Флорида. Первый раз задолженность образовалась в 2024 году и была погашена только через полгода. В 2026-м история повторилась — на этот раз певица не платила три месяца, передает aif.ru.

Адвокат по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш пояснила, что управляющие компании и кондоминиумы в США имеют право обращаться в суд для взыскания долгов. Однако реализация недвижимости возможна лишь при значительном размере задолженности. Если сумма просрочки несоизмерима со стоимостью жилья, суд, скорее всего, ограничится принудительным взысканием.

Юрист связала проблемы с оплатой с трудностями денежных переводов из России из-за санкций. При этом эксперт предупредила, что при дальнейшем накоплении долга и начислении процентов суд вправе принять решение о продаже имущества с торгов.

Вырученные средства направят на погашение издержек, налогов и сопутствующих расходов, остаток вернут собственнику. Таунхаус в жилом комплексе Aventi at Aventura певица приобрела за 345 тыс. долларов в январе 2021 года.