Малышева задолжала по налогам за роскошный дом в Нью-Джерси

Телеведущая Елена Малышева, по данным «Базы», накопила задолженность по налогам за принадлежащий ей роскошный особняк в американском штате Нью-Джерси. Как утверждает издание, речь идет о доме в престижном пригороде Алпайн, а сумма долга с учетом начисленных процентов уже достигла 22,3 тысячи долларов — около 1,8 миллиона рублей.

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Малышева не внесла два квартальных платежа за недвижимость. Если следующий платёж не будет внесен до 1 августа, задолженность может увеличиться еще на 10,9 тысячи долларов. В таком случае общий долг составит около 33,1 тысячи долларов, или примерно 2,7 миллиона рублей.

Особняк в Алпайне телеведущая приобрела в 2016 году. По данным издания, сделка с застройщиком Lapetos Real Estate Inc обошлась ей в 6,4 миллиона долларов — около 512 миллионов рублей. Площадь дома составляет 917 квадратных метров, а сам особняк расположен на участке размером около 0,8 гектара.

В доме насчитывается 21 комната, в том числе шесть спален и десять ванных. Здание, построенное в 2000 году, выполнено в колониальном стиле с элементами классической архитектуры и барокко. При этом изображение недвижимости на онлайн-картах, как утверждается, размыто, поэтому рассмотреть дом на панорамах улиц невозможно.

Ежегодные налоговые выплаты постепенно увеличивались. Если в 2024 году они составляли около 41 тысячу долларов — порядка 3,2 миллиона рублей, то в 2026-м сумма приблизилась к 43 тысячи долларов, или примерно 3,4 миллиона рублей.

Ранее Елена Малышева сообщила о смерти своей мамы.