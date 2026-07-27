Артистка Настасья Самбурская отчитала зрителя на своем концерте за недовольное лицо. Об этом сообщает Super.ru.

В социальных сетях появилось видео с выступления Самбурской, на котором она заметила среди слушателей недовольного мужчину. Это стало поводом для импровизированного стендапа, в ходе которого артистка выяснила, что слушатель пришел на концерт за компанию с девушкой. Также она пошутила над музыкальными вкусами мужчины, отметив, что не знает треков рэпера Macan или группы «Три дня дождя».

«Вот в следующий раз, когда он позовет тебя на концерт Macan — стой с таким же лицом. <…> Я тебя запомнила. Этого больше сюда не пускать», — сказала она.

Ранее Самбурская раскритиковала девушку, которая выложила в публичный доступ переписку с певцом JONY. Артистка возмутилась публикацией и в комментариях высмеяла поступок пользовательницы соцсетей, пожелав ей оказаться в ситуации, когда ее «личное выпихнут на всеобщее обозрение».