Вера Брежнева готова выступать перед россиянами

Певица Вера Брежнева снова готова выступать на русском языке за 5,8 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, артистка больше не отсеивает заказчиков по гражданству.

Отмечается, что еще полгода назад артистка пыталась развивать себя под именем Vira, отказывала в корпоративах россиянам, соглашалась выступать только на украинском и строила новый образ вокруг повестки Киева. Теперь же ее команда ведет переговоры на русском, а на концертах для россиян звучат русскоязычные хиты.

Главная цель — корпоративы в Казахстане. Туда знаменитость добирается через Молдавию и Турцию. Кроме гонорара заказчику придется потратить почти 2,8 млн рублей. В эту сумму входят перелет бизнес-классом для нее и директора, VIP-проходы в аэропортах, трансфер на Mercedes S-Class, люксы в Swissotel, суточные в евро. В гримерку необходимо доставить красную рыбу, авокадо, орехи, фрукты и другую еду.