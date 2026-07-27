В Юрмале снесли дом Михаила Задорнова

На месте бывшей усадьбы сатирика Михаила Задорнова в латвийском курортном городе теперь стоит двухэтажный коттедж. От здания, которое артист приобрел в 1990 году и где принимал коллег и журналистов, не осталось следа, сообщает Shot.

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Участок площадью 2,8 тыс. квадратных метров вмещал десять комнат, включая три спальни, две ванные и камин, установленный Задорновым для уюта.

После смерти артиста в 2017 году недвижимость перешла к его первой супруге Велте Задорновой. Женщина не смогла содержать дом на расстоянии, так как проживает в Москве. В апреле 2020 года объект сдали в аренду, а затем продали. Уже в октябре того же года новые владельцы запросили у Юрмальской городской думы разрешение на снос.

Работы требовали согласования с Национальным управлением культурного наследия Латвии, поскольку участок находится на территории градостроительного памятника государственного значения. В итоге власти разрешили демонтаж всего, что было построено при жизни сатирика. Сейчас на этом месте возведен современный особняк стоимостью около 3 млн евро.

Ранее сообщалось, что актер Алексей Воробьев и его продюсер Екатерина Гечмен-Вальдек реализовали виллу в Голливудских Холмах. Объект площадью 237 кв. м с двумя спальнями и гаражом был приобретен в 2021 году за 1,765 млн долларов.