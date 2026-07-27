Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина женился во второй раз

Сын музыкантов Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина Василий женился на своей избраннице Валерии. Незадолго до торжества невеста отметила девичник, а после поделилась в соцсетях кадрами со свадьбы.

© Соцсети

Девушка призналась, что очень счастлива, отметив, что на празднике собрались самые близкие. Среди гостей были и родители жениха, которые, по словам молодоженов, активно участвовали в торжестве и порадовали гостей своими выступлениями.

Для свадебной церемонии невеста выбрала классическое белое платье с фатой, а Василий Рыбин появился в темном классическом костюме с бабочкой.

10 июля телеведущая и блогерша Ида Галич вместе с бизнесменом Олегом Ледвичем прилетели в Северную Осетию, где тоже связали себя узами брака. Свадьба прошла в горной местности во Владикавказе — на родине матери знаменитости.

Для удобства гостей пара организовала чартерный рейс.

Кроме того, в июне подруги Галич устроили ей незабываемый девичник. По словам звезды, все началось внезапно: друзья попросили ее приехать в аэропорт, не раскрывая пункта назначения.