Бывшую Лепса заметили с племянником президента Азербайджана

Бывшая невеста певца Григория Лепса Аврора Киба впервые появилась на светском мероприятии вместе со своим новым избранником — племянником президента Азербайджана Рустамом Гаджиевым. Как пишет Starhit, до этого пара не выходила в свет, хотя не скрывала отношений и регулярно делилась совместными моментами в соцсетях.

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После расставания с Лепсом Кибе приписывали роман с сыном певицы Ирины Дубцовой, однако эти слухи не подтвердились. Позже стало известно, что новым возлюбленным Авроры стал Рустам Гаджиев — предприниматель и, по данным СМИ, племянник президента Азербайджана.

В начале отношений пара вместе отправилась в Бразилию, после чего продолжила путешествовать. Сейчас влюбленные находятся в Баку, где проходит музыкальный фестиваль.

Во время мероприятия пара не скрывала своих чувств: они вместе проводили время у бассейна, обнимались и гуляли по городу, держась за руки. Фестиваль в Баку стал площадкой для их первого совместного светского выхода, отмечается в публикации.

Ранее журналисты писали, что Лепс перенес запланированную свадьбу с Кибой на неопределенный срок якобы из-за проблем с алкоголем. Исполнитель, по некоторым данным, периодически переживал эпизоды злоупотребления спиртным, что вынудило его отменить ряд региональных концертов.

При этом сваха Роза Сябитова, рассуждая об отношениях Лепса и Кибы, заявила, что когда разница между супругами почти 50 лет, то говорить о длительных отношениях смешно.