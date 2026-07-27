Вайкуле упала прямо на сцене в Юрмале

Во время концерта на юрмальском фестивале Лайма Вайкуле подвернула ногу и упала на сцене. Как передают СМИ, певица споткнулась и ударилась спиной о пол прямо во время исполнения песни на русском языке, оказавшись в окружении массовки. Эпизод случился на второй день проведения фестиваля.

Инцидент произошел, когда артистка исполняла номер совместно с танцевальным коллективом. Певице необходимо было сделать несколько шагов назад, не контролируя пространство за спиной. В этот момент Лайма потеряла равновесие и рухнула. Подтанцовка успела подстраховать звезду, предотвратив сильный удар головой об пол. После этого шоу продолжилось без задержек.

На этот раз Вайкуле участвует в проекте не только как вокалистка, но и как организатор. Согласно данным SHOT, ожидаемая чистая прибыль от мероприятия составит более 20 миллионов рублей. Мэрия Юрмалы предоставила артистке грант в размере 3 миллионов рублей, а площадку концертного зала «Дзинтари» передала бесплатно.