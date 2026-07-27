Оксана Самойлова массово скупает книги по саморазвитию: «Скажите, что я не единственная»

После развода с Джиганом блогер Оксана Самойлова решила поставить личную жизнь на паузу и всецело посвятить себя детям и работе. В личном блоге она с лёгкой самоиронией призналась, что стремится каждый день становиться лучше. Оксана не может устоять перед книгами по саморазвитию — и теперь у неё дома куча литературы, призванной сделать жизнь ярче и осознаннее.

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«Пожалуйста, скажите, что я не единственная, кто скупает всевозможные книги по саморазвитию? У меня уже отдельная полка книг с инициативой сделать жизнь ещё лучше», — написала Оксана.

В комментариях под постом развернулась настоящая дискуссия. Одни поклонники горячо поддержали Оксану Самойлову: «Саморазвитие — лучшее, что есть в жизни!», «Я тоже люблю читать, и именно про саморазвитие», «Оксана, вы меня мотивируете!», «Та же история — уже отдельный стеллаж!».

Другие, напротив, сочли увлечение книгами по саморазвитию бессмысленным занятием, которое лишь влечёт за собой траты. «У нас, у простых людей, другие проблемы», «Ни одной нет и не хочу», «Количество книг не влияет на саморазвитие», «Только не книги по саморазвитию — это пустая трата денег», — делились своим мнением подписчики.

Ранее Оксана Самойлова откровенно рассказала о знакомстве с бойфрендом старшей дочери.