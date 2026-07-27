50-летняя Волочкова вышла на публику в неглиже и вызвала оторопь

Анастасия Волочкова давно не обращает внимания на критику. Балерина считает, что ее заслуги дают ей право делать что угодно и появляться перед людьми в любом виде. Пару лет назад соседи экс-примы Большого театра были шокированы, увидев, как артистка справляет естественную нужду под елочкой на своем участке. Звезда же тогда отмахнулась, мол, в своем дворе делаю, что хочу.

Видимо, такой же подход у Волочковой и к личному блогу. На выходных у Анастасии была очередная фотосессия. Балерина предстала перед фотографом в неглиже с декольте до пупа и чулках. Кадры так восхитили артистку, что она не постеснялась опубликовать их в соцсети. Правда, предвидя хейт, Волочкова убрала возможность комментировать фото.

© соцсети

Но от волны критики Анастасию это не спасло. Снимки разлетелись по фан-пабликам. Народ был шокирован. Многих наряд Волочковой возмутил до глубины души. Пользователи Сети посетовали, что знаменитость одевается безвкусно и намеренно эпатирует публику.

"Фу, оторопь просто"; "Ну сделала ты такие фотки, ну оставь их в своем телефона, нам зачем на это смотреть?"; "На люди такое выставлять — позор"; "Какой срам!"; "Анастасия, вам уже не 19, примите, что ваше тело одряхлело и прикройте уже обвисшие ушки", — возмущаются россияне.

Но Волочкову подобными комментариями сложно смутить. Звезда с удовольствием позировала фотографу и восхищалась ярким преображением. А на все критические замечания у балерины один ответ — ей просто завидуют.