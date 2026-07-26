Сэм Асгари заявил, что навсегда останется для людей «мистером Бритни Спирс»

Сэм Асгари, бывший муж Бритни Спирс, в интервью Page Six признался, что навсегда останется в глазах публики «мистер Бритни Спирс». И 32-летний мужчина к этому готов.

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«Это никогда не закончится. Но готов ли я отвечать на эти вопросы и чтобы это не влияло на меня? Абсолютно», — сказал 32-летний актёр.

Сейчас он снимается в фильме «The Gentleman Thief» с Джоном Траволтой. Его герой — «самый крутой парень», мускулы команды. Асгари признаётся, что ещё подростком в Тегеране смотрел фильмы с Траволтой, чтобы учить английский.

«Я никогда не думал, что однажды окажусь с ним на одной съёмочной площадке», — делится Сэм.

Сейчас актёр встречается с риелтором Брук Ирвин. Они живут вместе почти два года. О Бритни он говорит спокойно: «Прошлое есть прошлое, мы можем его праздновать и всегда оглядываться на него».

Сама Бритни называла свой брак с Сэмом «фальшивым отвлечением». Асгари тогда ответил, что для него этот брак был самым настоящим. Он подчеркнул, что они были вместе семь лет, он искренне любил Бритни и всегда желал ей только добра.