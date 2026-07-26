Певица Алла Пугачева сможет выступить в Киеве с песнями на русском языке только после победы России. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Толмачев, пишет «Лента.ру».

Депутат обратил внимание, что беседа журналистов с артисткой произошла в Латвии, которая «последовательно укрепляется в ненависти ко всему русскому».

Кроме того, интервью брали представители прогосударственных киевских медиа, а нынешние власти в Киеве имеют нацистские воззрения. Толмачев напомнил, что главком ВСУ недавно публично заявил, что «российская нация не имеет права на существование».

Депутат также задался вопросом: на каком языке хочет петь в Киеве Пугачева?

«В ее репертуаре была одна песня на украинском, но из этого программу не соберешь. Русский язык может прозвучать на концерте в Киеве только в одном случае — после победы России», — сказал депутат.

Накануне Пугачева призналась на фестивале Laima Rendezvous Jurmala 2026, что готова выступить в Киеве, если ее пригласят.